Die Talfahrt der SPD geht weiter: Vor dem Mitgliedervotum zur GroKo sind die Sozialdemokraten in einer weiteren Umfrage auf 16 Prozent gerutscht.

Die SPD ist vor dem Mitgliedervotum zur Neuauflage der großen Koalition in einer weiteren Umfrage auf 16 Prozent abgerutscht. Im wöchentlichen RTL/n-tv-Trendbarometer gab die Partei einen Punkt auf den niedrigsten Wert ab, den Forsa in 25 Jahren je für die Sozialdemokraten ermittelt hat. Der designierten Parteichefin Andrea Nahles stehen die Deutschen der am Montag veröffentlichten Erhebung zufolge skeptisch gegenüber.

"Frau Nahles werden nur wenige positive Eigenschaften zugeordnet", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. "So halten sie nur 13 Prozent aller Bundesbürger für fähig, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen." Damit ...

