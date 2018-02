Von Suryatapa Bhattacharya

TOKIO (Dow Jones) Die Börsenampeln in Ostasien haben zum Beginn der neuen Woche auf grün gestanden. Marktteilnehmer sprechen von zurückgekehrter Zuversicht der Anleger und einer Art Erleichterungsrally, nachdem der Dow-Jones-Index in der Vorwoche sein stärkstes Wochenplus seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verzeichnete, der S&P-500-Index sogar das höchste Plus seit 2013.

Der Nikkei-Index in Tokio legte rund 2 Prozent zu und erhielt zusätzlich Aufwind von der Währungsseite. Im Zuge der kräftigen Erholung des Dollar im Tagesverlauf am Freitag hat der Yen deutlich an Boden verloren. Der Dollar kostete rund 106,60 Yen, verglichen mit Ständen um 105,70 zur gleichen Zeit am Freitag. Ein billigerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

In Seoul ging es um 0,9 Prozent nach oben mit dem Index. Mit Ausnahme des Elektroniksektors verbuchten alle Segmente Kursgewinne. Index-Schwergewicht Samsung verlor jedoch 1,3 Prozent und SK Hynix 1,4. In Sydney stiegen die Kurse im Schnitt um 0,6 Prozent.

Nicht gehandelt wurde wegen der Feierlichkeiten um das chinesische Neujahrsfest an den Aktienmärkten in Schanghai, Hongkong und Taiwan.

Die Zugewinne in Asien seien ein weiterer Beleg für die Entspannung an den globalen Aktienmärkten nach den teils kräftigen Rücksetzern zwei Wochen zuvor, ausgelöst von Sorgen vor einer stärker anziehenden Inflation - vor allem in den USA.

Exportaktien in Tokio favorisiert

Zu den Tagesfavoriten in Tokio gehörten wegen der Entspannung auf der Währungsseite und guten Ausfuhrdaten Aktien aus dem Exportsektor. Toyota und Honda beispielsweise zogen um 2,4 bzw 2 Prozent an, für die Nintendo-Aktie ging es um 2,1 Prozent nach oben. Auch Titel aus dem Finanzsektor seien stark gesucht gewesen, hieß es. Ihnen kam der jüngste Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten zugute, weil er die Margen im Zinsgeschäft verbessert.

Sowohl institutionelle als auch Privatanleger nutzten angesichts der weiter robusten Konjunkturlage die zuletzt billiger gewordenen Kurse zu Schnäppchenkäufen, sagten Händler. Neue japanische Exportdaten zeigten ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 12,2 Prozent, wogegen Volkswirte lediglich eine Zunahme um 11 Prozent erwartet hatten. Es war zugleich der 14. Anstieg in Folge.

An der rohstofflastigen Börse in Sydney lagen Aktien aus dem Ölsektor an der Spitze angesichts weiter anziehender Ölpreise. Oil Search verbesserten sich um 2,0 und Santos um 2,6 Prozent.

Woodside nach Wiederaufnahme unter Druck

Für Woodside Petroleum ging es dagegen um 7,9 Prozent steil abwärts nach der Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie, die seit dem Valentinstag ausgesetzt war. Shell hatte zuletzt seinen Restanteil an dem Unternehmen verkauft, das zudem eine Kapitalerhöhung vornahm zum Erwerb eines Gasfeldes.

Brentöl verteuerte sich 0,5 Prozent auf 65,19 Dollar je Barrel, womit sich die Erholungsbewegung der vergangenen Tage fortsetzte. Marktexperten warnten dennoch, dass das steigende Angebot eine Gefahr für die Preise darstelle. Die US-Förderung befinde sich bereits auf einem Rekordhoch und die neuesten Daten von Baker Hughes vom Freitag zeigten eine Zunahme der aktiven US-Förderstellen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.941,60 +0,64% -2,04% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.149,21 +1,97% -2,70% 07:00 Kospi (Seoul) 2.442,82 +0,87 -1,00% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag -3,29% 08:00 Shenzhen A-Aktien Feiertag -8,46% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +4,00% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag -2,08% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.488,03 +1,29% +1,19% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.856,34 +0,98% +2,31% 10:00 BSE (Mumbai) 33.814,52 -0,58% +0,01% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,2407 -0,1% 1,2415 1,2529 +3,3% EUR/JPY 132,23 +0,2% 131,99 132,73 -2,3% EUR/GBP 0,8853 +0,1% 0,8847 0,8883 -0,4% GBP/USD 1,4014 -0,1% 1,4033 1,4108 +3,7% USD/JPY 106,60 +0,3% 106,32 105,96 -5,3% USD/KRW 1068,17 +0,1% 1067,20 1063,09 +0,1% USD/CNY 6,3482 0% 6,3482 6,3482 -2,4% USD/CNH 6,3034 +0,2% 6,2919 6,2867 -3,2% USD/HKD 7,8223 +0,0% 7,8220 7,8206 +0,1% AUD/USD 0,7920 +0,2% 0,7908 0,7980 +1,3% NZD/USD 0,7381 +0,0% 0,7380 0,7427 +4,0% Bitcoin BTC/USD 10.863,46 2,38 10.610,88 9.967,73 -25,41 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,22 61,68 +0,9% 0,54 +3,0% Brent/ICE 65,19 64,84 +0,5% 0,35 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,51 1.347,22 +0,0% +0,29 +3,4% Silber (Spot) 16,69 16,66 +0,2% +0,03 -1,5% Platin (Spot) 1.013,00 1.005,55 +0,7% +7,45 +9,0% Kupfer-Future 3,24 3,25 -0,4% -0,01 -1,9% ===

February 19, 2018

