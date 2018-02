Zürich - Nach den Erschütterungen der vorletzten Woche beruhigte sich die Lage letzte Woche und die Aktienindizes erholten sich, angeführt von den USA. Über die Woche konnte der S&P500 4.3% zulegen, der EuroStoxx50 immerhin 3% und der DAX 2.9%. Der SMI war von Nestlé gebremst (unverändert), konnte aber dennoch 3.5% gut machen.

Die Zinsentwicklung stand in den letzten Tagen im Fokus. Sowohl CPI als auch PPI kamen in den USA für den Januar über den Prognosen. Dennoch ging dem Zinsanstieg die Luft aus. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA bäumten sich noch bis fast 2.95% auf, kamen dann am Freitag wieder auf 2.85 retour, dem Niveau der Vorwoche. Ein ähnliches Bild in Deutschland, wo die Rendite im Bund am Freitag von 0.78% auf 0.70% nachgab. In der Schweiz kam es ebenfalls zu einem Rücksetzer. Vermutlich war bereits viel vorweggenommen.

Der USD blieb schwach und gab über die Woche weiter nach, mit einer möglichen Bodenbildung am Freitag. Der EUR/USD nahm ab 1.22 Anlauf, schaffte aber den Durchbruch der Höchst vom Januar bei 1.255 nicht und kam am Freitag auf 1.24 zurück. Der USD/CHF fiel von 94 Rappen bis auf 92 Rappen und schloss die Woche etwas erholt bei 92.70 Rappen. In unsicheren Zeiten wird der CHF wieder als sicherer Hafen angesteuert. Nachdem der Kurs innert einem Monat von 1.18 bis auf 1.1450 zurück kam, pendelte er sich letzte Woche über 1.15 ein.

Gold war im Melt Down der Börsen der beiden Vorwochen kein sicherer Ort, denn der Rückgang von fast 4% von USD 1370 bis auf USD 1315 pro Unze war nicht typisch. Mit sich erholenden ...

