Frankfurt am Main - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,2404 USD gehandelt, nachdem sie zuvor kurz unter die Marke von 1,24 USD gerutscht ist. Im Vergleich zum Freitagabend hat sich der Kurs damit kaum verändert.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1515 CHF ebenfalls im Bereich des Niveaus ...

