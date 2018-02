Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) eine 4,25% Aktienanleihe Protect 2018/12 (ISIN DE000DD6A9S9/ WKN DD6A9S) mit dem Basiswert Deutsche Telekom vor.Die Deutsche Telekom AG sei in mehr als 50 Ländern vertreten und zähle zu den weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen. Maßgeblich angetrieben worden sei die Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen durch die Tochter T-Mobile US. Diese habe im vierten Quartal 2017 nicht nur 891.000 neue Kunden gewinnen, sondern aufgrund der US-Steuerreform auch eine Gutschrift in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar verbuchen können. Dies habe im Schlussquartal zu einem sprunghaften Anstieg des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 390 Mio. US-Dollar auf 2,71 Mrd. US-Dollar geführt. Der Umsatz habe sich um 5,1% auf 10,76 Mrd. US-Dollar verbessert. Mit der Übernahme des Kabeldienstes Layer3 TV und einem neuen Streaming-Angebot wolle sich T-Mobile US weiteres Wachstumspotenzial erschließen.

Den vollständigen Artikel lesen ...