Linz - Das gute wirtschaftliche Umfeld und der gute Ausblick haben ihre Spuren bei den Zinsen hinterlassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Refinanzierung für einen 10 jährigen Fixzinskredit in Euro habe sich seit Mitte Dezember 2017 um 0,40 Prozent erhöht. Im US-Dollar sei der Anstieg im selben Zeitraum sogar noch dramatischer gewesen. Hier seien die Refinanzierungskosten um 0,55 Prozent gestiegen. Die Rally sollte damit vorbei sein und es könne zu beiden Seiten des Atlantiks zu einer Konsolidierung kommen. Der Anstieg der Zinsen werde aber mittelfristig weiter gehen. (19.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...