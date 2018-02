… das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) und die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie untersucht haben. Der Trend zeigt, dass der deutsche Werkzeugbau die Automation seiner Prozesse bereits in Angriff genommen hat. Die Hälfte der befragten Unternehmen setzt seit mehr als fünf Jahren auf die Automatisierung in der Fertigung. Gleichzeitig verfolgen sieben von zehn befragten Unternehmen Automatisierungsprojekte. Allerdings macht die Studie deutlich, dass in vielen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht: Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, muss sich der Werkzeugbau aus seiner Tradition als meist handwerklich orientiertes Gewerbe hin zu einer industriellen Produktion weiterentwickeln. Die Autoren der Studie sind der Meinung, dass die vollständige Automatisierung der Fertigung im Werkzeugbau möglich ist.

Handlungsfelder für die Automatisierung

