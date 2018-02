Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Hipp hipp hurra - der Mythos lebt: "Die Zwerge", das härteste Volk der bekannten Welt und die Schützer des geborgenen Landes, kehren zurück. Eingefleischte Fantasy-Fans kennen die bärtigen Axt-Schwinger ja schon aus den Büchern von Markus Heitz. Selbst die können aber jetzt ganz neu in die Fantasy-Welt dieser kleinen großen Helden eintauchen: Ab sofort gibt's "Die Zwerge" nämlich auch als Hörspiel - mit Musik, Geräuschen und vielen tollen Sprechern. Helke Michael mit unserem Hörspiel-Tipp der Woche: "Die Zwerge" von Markus Heitz.



Erzähler: Das Geborgene Land, das Zauberreich Ionandar im Jahr des 6234sten Sonnenzyklus, Frühling:



Sprecherin: Tungdil, ein Findelkind und einziger Zwerg unter den Menschen, ist extrem unzufrieden mit seinem Leben:



O-Ton 1 (Die Zwerge, 13 Sek.): In seinem dreiundsechzig Zyklen zählenden Leben hatte er noch keinen einzigen Zwerg gesehen. Er hoffte inständig, eines Tages einem Angehörigen seines Volkes zu begegnen und mehr über es zu erfahren.



Sprecherin: Außerdem wird er immer wieder mit Spott und Häme überschüttet, weil er als Schmied große Angst vor den riesigen Pferden hat, die er beschlagen muss:



O-Ton 2 (Die Zwerge, 14 Sek.): "Na, mein Großer, das hat der Kurze wieder gut hinbekommen, was?! Komm, aber pass auf, dass du nicht über ihn stolperst. Auf zum Acker! Bis dann, Kurzer!" "Zwerg! Ich bin ein Zwerg und kein..." "Geschenkt!"



Sprecherin: Schwer zu schaffen macht Tungdil auch, dass der Magier, bei dem er aufwuchs, ihm lange Zeit seine wahre Abstammung verheimlichte:



O-Ton 3 (Die Zwerge, 12 Sek.): "Anfangs sagte ich dir, dass deine Familie dich bei mir abgegeben hätte, um aus dir einen großen Zwergenmagus zu machen, aber du hast schnell herausgefunden, dass das nicht die Wahrheit sein konnte."



Sprecherin: Diese kommt nach und nach ans Licht, als ihn sein Ziehvater eines Tages zu einem ehemaligen Zauberschüler ins Landesinnere schickt. Auf dieser Reise trifft Tungdil nicht nur gefährliche Orks, Trolle und Oger, sondern auch Zwergen- Zwillinge, die nach ihm suchen:



O-Ton 4 (Die Zwerge, 27 Sek.): "Ich erkläre es dir in wenigen Sätzen. Großkönig Gundrabur wird nicht mehr lange leben, und der Thron muss bald von einem Zwerg aus dem Stamm des Vierten besetzt werden. Der Großkönig erfuhr durch den Brief des Magus von deiner Existenz und deinem Geheimnis." SFX: TUNGDIL stöhnt auf! "Jetzt habe ich auch noch ein Geheimnis. Ich wollte nichts weiter, als andere meines Volkes zu treffen, und nun bin ich plötzlich Anwärter auf den Thron aller Zwergenclans?"



Abmoderationsvorschlag:



Mehr über Tungdils schicksalshafte Suche nach seinen Verwandten und die Abenteuer, die er dabei erlebt, erfahren Sie im ersten Teil des Hörspiels "Die Zwerge" von Markus Heitz. Das gibt's ab sofort exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



