Die stellvertretenden CDU-Chefs Julia Klöckner und Armin Laschet fordern von ihrer Partei, das eigene Profil stärker zu betonen. Dabei komme es vor allem auf die neue Generalsekretärin an.

Die stellvertretenden CDU-Chefs Julia Klöckner und Armin Laschet sehen ihre Partei in einer möglichen neuen großen Koalition vor der Aufgabe, das eigene Profil stärker zu betonen. Die CDU müsse definieren, "was konservativ ist in sich verändernden Zeiten", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Klöckner am Montag vor Sitzungen der Spitzengremien ihrer Partei in Berlin. Konservativ sein bedeute, ...

