Zielgruppe sind Selbstständige und Freiberufler // Neues Angebot deutschlandweit in allen Filialen der TARGOBANK erhältlich // Wichtiger Schritt in der TARGOBANK Wachstumsstrategie 2020



Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase startet die TARGOBANK deutschlandweit mit einem neuen Produkt- und Serviceangebot für Geschäftskunden. Es richtet sich an Selbstständige und Freiberufler und ist ab sofort in allen TARGOBANK Filialen erhältlich.



Selbstständige und Freiberufler können zur Erledigung ihres geschäftlichen Zahlungsverkehrs ab sofort aus einem Angebot von verschiedenen Business-Konten und Business-Kreditkarten wählen. Zugleich erweitert die TARGOBANK ihr Finanzierungsangebot für Geschäftskunden um den neuen Business-Kredit zur freien geschäftlichen Verwendung. Er ergänzt den Kredit für Selbstständige, der sich an Selbstständige und Freiberufler mit einem privaten Finanzierungswunsch richtet. Der Business-Kredit kann unkompliziert mit wenigen Unterlagen beantragt werden. Danach erhält der Geschäftskunde innerhalb von 48 Stunden eine Kreditentscheidung. In den Filialen stehen der Kundengruppe persönliche Ansprechparter bei allen Finanzfragen zur Seite. Das spezielle TARGOBANK Geschäftskunden Center ist zusätzlich unter der Rufnummer 0211 - 900 20 900 von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erreichbar.



"Mit dem Eintritt in das Geschäftskundensegment setzen wir unsere Wachstumsstrategie weiter fort", sagt Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK. "Damit verfolgen wir die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells konsequent weiter. Über TARGO Commercial Finance bieten wir bereits Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing für mittelständische Unternehmen." Geschäftskunden, die mit der TARGOBANK zusammenarbeiten, profitieren von zahlreichen Vorteilen. "Wir wollen mit unserem neuen Angebot für Selbstständige und Freiberufler zu den Besten im Markt gehören. Wir werden durch kurze Entscheidungswege, optimalen Service, attraktive Konditionen und persönliche Hauptansprechpartner vor Ort punkten", ergänzt Maren Mölleken, Bereichsleiterin Geschäftskunden.



Weitere Informationen zum neuen Angebot für Geschäftskunden gibt es online unter: www.targobank.de/geschaeftskunden.



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK AG & Co. KGaA (TARGOBANK) hat 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge. Seit Sommer 2017 bietet sie über ihre Tochtergesellschaft TARGO Commercial Finance Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing an. Ein Angebot für Geschäftskunden ergänzt ihr Geschäftsmodell. So bietet die TARGOBANK auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Selbstständige und Freiberufler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar.Die Bank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenter Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.



Weiterführende Informationen: www.targobank.de



Über TARGO Commercial Finance



TARGO Commercial Finance ist Teil der TARGOBANK Unternehmensgruppe und bietet als Partner mittelständischer Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing an. Mit exzellenter Fachkompetenz betreuen über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 20.000 Kunden und entwickeln für sie umfassende und innovative Finanzierungslösungen.



TARGO Commercial Finance unterstützt Unternehmen dabei, ihre Wachstumspotenziale durch intelligente Finanzierungslösungen optimal auszuschöpfen. Gerade der Bedarf an Liquidität im globalen und digitalen Kontext macht alternative Finanzierungsformen wie Factoring und Leasing für Unternehmen interessant - Tendenz steigend. Jahrzehntelange Marktexpertise und umfassende Branchenkenntnis machen TARGO Commercial Finance zu einem der führenden Anbieter für Mittelstandsfinanzierung in Deutschland.



Weiterführende Informationen: www.targocf.de



Über Crédit Mutuel



Die Crédit Mutuel-CM11 Gruppe ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Geschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000 Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden.



Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr



