Köln (ots) - Erstmals weitet PENNY das 2015 ins Leben gerufene Projekt "Förderkorb" auf das gesamte Bundesgebiet aus. Ab heute (19.2.) können sich gemeinnützige Vereine aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung auf der Online-Plattform (www.foerderkorb.penny.de) bis zum 20. April um jeweils einen von insgesamt 120 regionalen Förderpreisen (1. bis 3. Platz) im Gesamtwert von 240.000 Euro bewerben. Pro Bezirk (40) werden Preise im Gesamtwert von 6.000 Euro vergeben. Unter den 40 Erstplatzierten ermittelt eine Fachjury dann erstmals den Gewinner des eigens geschaffenen Bundespreises in Höhe 10.000 Euro.



"Die enorme Resonanz auf den Förderkorb zeigt, wie groß der finanzielle Bedarf bei den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit ist. Mit dem Projekt zeigen wir, dass wir diese Arbeit wertschätzen und unterstützen möchten. PENNY positioniert sich als guter Nachbar. Mit unserem erstmals bundesweit ausgelobten Förderkorb-Projekt zeigen wir, dass wir diesen Anspruch leben und uns für unsere Nachbarn engagieren", sagt Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland/COO PENNY.



Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg ins Leben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Im vergangenen Jahr gab es bereits jeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München. 2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen des Förderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. PENNY erzielte 2016 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.



