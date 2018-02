Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Konjunktur in Deutschland läuft nach jüngsten Daten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) "weiter kräftig", droht jedoch nicht zu überhitzen. Das Risiko, dass Deutschland in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, liegt dabei laut den Experten des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstitutes "weiter nahe bei null". Das signalisiere der Konjunkturindikator des IMK. Für den Zeitraum von Februar bis Ende April weist das Frühwarninstrument demnach eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von nur 1,3 Prozent aus.

Der niedrige Wert des Konjunkturindikators stütze die Erwartung des IMK, dass der Konjunkturaufschwung anhält und in den kommenden Monaten mit einem hohen Wachstumstempo zu rechnen ist. Trotzdem sei keine konjunkturelle Überhitzung in Sicht. "Die Investitionen werden mittlerweile kräftig ausgeweitet, das sorgt für größere Produktionskapazitäten", sagte IMK-Experte Peter Hohlfeld. Zudem zeichne sich auf dem Arbeitsmarkt noch kein nennenswerter Engpass ab, und die Zunahme der Lohnstückkosten liege unterhalb des EZB-Inflationsziels von knapp 2 Prozent.

Das extrem niedrige Rezessionsrisiko erklärte das IMK trotz kurzfristiger Turbulenzen vor allem mit insgesamt positiven Signalen von den Finanzmärkten: So sei die Zinsdifferenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen, der sogenannte Corporate Spread, weiterhin sehr gering. Dies mache deutlich, dass Finanzmarktakteure das Risiko von Kreditausfällen für sehr klein hielten. Die Börsenkursverluste von Anfang Februar seien zwar noch nicht in den Indikatorwert eingeflossen. "Sie würden das Gesamtbild aber auch nicht spürbar eintrüben", betonte IMK-Experte Peter Hohlfeld. "Der insgesamt sehr positive Trend ist viel stärker als solche kurzzeitigen Turbulenzen."

