München (ots) - Für viele ist die Adria der Inbegriff von Urlaub. Zur Europäischen Hauptstadt des Freiluft-Tourismus Cavallino-Treporti gehören rund 15 Kilometer Küste, lange flach abfallende Sandstrände, Pinienhaine und azurblaues Meer von der Adria bis zur Lagune von Venedig. Das Unterhaltungsangebot bringt Spaß und Erholung für Groß und Klein, die hier einige der besten Campingplätze Italiens vorfinden. Der ADAC hat 8 Unterkünfte als "Superplatz" ausgezeichnet. Die fast 6 Millionen Übernachtungen machen Cavallino zum Strand Nr. 1 in der Region Veneto und zu Strand Nr. 2 in ganz Italien. Neben rund 30 Campingplätzen und Feriendörfern werden gerne Hotels und Bed & Breakfast gebucht. Der Park "Parco Turistico Cavallino" vervollständigt das Urlaubsangebot. "Auch an italienischen Auszeichnungen wie die Blaue, Grüne und Gelbe Fahne für Wasser- und Strandqualität, Infrastruktur und Radwege mangelt es nicht," sagt die Bürgermeisterin Roberta Nesto, die auf der Messe F.re.e gemeinsam mit dem Präsidenten des Parks, Paolo Bertolini, und vielen Anbietern am Stand B5 428 anwesend sein wird.



Die über das gesamte Gebiet verstreuten Kasernen, Telemetrischen Türme, Bunker, Munitionslager und Festungen sind Teil der Route "Via dei Forti", die seit dem Sommer 2017 mit dem Fahrrad an der Küste in Richtung Punta Sabbioni entdeckt werden kann. Die Festungsanlage "Batteria Pisani" wurde in ein Ausstellungszentrum umgebaut und ist Teil des Reisewegs zum Kriegsthema Norditaliens, bekannt als "Grande Guerra." Die Routen "La Via delle 3 Acque", "La Via degli Orti della Laguna" und "La Via del Tramonto," führen zwischen Lagunengewässern, bewirtschafteten Feldern, Gärten, Pinienwäldern und Dünen entlang. Natur, Food & Lifestyle werden in Cavallino großgeschrieben, daher ist für Raststätten bei typischen Speisen und Getränken gesorgt.



Cavallino-Treporti bietet Events wie "Dea Sparesea" und die "Blue Dream Summer Party" am 15. August. Das Feuerwerk "Beach on Fire", das Ende August am 12 Kilometer langen Strand gezündet wird, ist 2016 in das Guinness-Buch der Weltrekorde aufgenommen worden. Das Musikfestival "Sand&Sound - Live music on the beach" vereint am 21. Juni zahlreiche Live-Bands zu einem Konzert an der Strandpromenade.



Ausgewählte Stammgäste werden jedes Jahr im Rathaus mit dem Titel "Botschafter des Tourismus" ausgezeichnet, da sie in ihrem Heimatland mit ihren Urlaubserzählungen für Cavallino-Treporti werben. Viele Gäste wünschen sogar die Möglichkeit zur standesamtlichen Heirat, zum Beispiel am Strand. Im Jahr 2017 hat die Stadtregierung mit dem Projekt "Yes...we do!" nun sechs außergewöhnliche Orte als Standort für das offizielle Ja-Wort genehmigt.



