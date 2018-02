Mit der Entscheidung für Kramp-Karrenbauer nimmt die CDU-Vorsitzende Merkel ihren innerparteilichen Gegnern den Wind aus den Segeln. Eine Analyse.

Angela Merkel wird sich in den vergangenen Wochen genau angesehen haben, wer welche Äußerungen in den Medien zum inneren und äußeren Zustand der CDU gemacht hat. Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl waren es vor allem die jungen Wilden um den Finanz-Staatssekretär Jens Spahn, die mobil machten, Posten forderten und eine Erneuerung, was gleich zu setzen war mit Kritik am Kurs der Kanzlerin.

Rechts-konservativ sollte es wieder zugehen, um der AfD etwas entgegen zu setzen, modern und digital sollte es sein, um den Aufbruch zu signalisieren. Nach zwölf Jahren Kanzlerschaft Merkels klang dies geradezu wie ein Oppositionsprogramm, aus dem eine neue Stärke entstehen sollte - ohne Merkel.

Hinzu gesellten sich ehemalige Spitzenpolitiker der Union, die unter der 63-Jährigen Merkel entweder nichts wurden oder aber selbst den Rückzug mangels eigener Fähigkeit angetreten hatten. Die große Mehrheit in der Union aber schwieg - was deutlich machte, dass sie hinter Angela Merkel steht und gerade in der schwierigen Phase der Regierungsbildung alles andere als eine Kanzlerdämmerung heraufbeschwören sollten.

Nun sorgte Merkel für personelle Erneuerung: Eine Woche vor dem Bundesparteitag, auf dem 1001 Delegierte einer Neuauflage der Großen Koalition zustimmen sollen, holt sie ihre Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer ins Konrad-Adenauer-Haus. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes soll nach sieben Jahren als Regierungschefin nun Generalsekretärin werden.

Peter Tauber (43), der das Amt bislang inne hat, wird es zum Monatsende abgeben, nachdem er in den vergangenen vier Jahren nie das Vertrauen der Kanzlerin gewinnen konnte und es ihm auch nicht gelang, die Partei "jünger, weiblicher und bunter" zu machen. Er war für die Aufgabe zu jung, zu wenig verwurzelt in der Partei.

Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer hingegen ist exzellent vernetzt in der Partei, vielleicht ist sie sogar die engste Vertraute Merkels in der Parteiführung. Sie hat ihren Kurs in der Flüchtlingskrise gestützt ...

