Berlin (ots) - Sein enormes Potenzial für die globale Reiseindustrie unterstreicht Medical Tourism auf der der diesjährigen ITB Berlin. Das Segment, das erst im vergangenen Jahr auf der weltgrößten Reisemesse Premiere feierte, ist aufgrund der starken Nachfrage in die größere Halle 21b umgezogen. Erstmalig findet dieses Jahr der Medical Media Lunch statt, zu dem wir Sie herzlich einladen.



Medical Media Lunch Mittwoch, 7.3.2018, 13 - 14.30 Uhr Medical Tourism Pavilion, Halle 21b/ Stand 214



- Begrüßung und Vorstellung der Aussteller des Medical Pavilion - Lockere Talkrunde mit den Ausstellern



Aussteller:



Visit Berlin - Berlin Health Excellence Visit Jordan Mecklenburg - Vorpommern Kvarner Health Kroatien Intern. Medical Group, Dominikanische Republik HTI Conference Zagreb, Kroatien Medicine Poland Dünyagöz Augenklinik Istanbul, Türkei Esnaf Hospital, Türkei Toscana Promozione Turistica



Bitte beachten: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist akkreditierten Medienvertretern, Fachbesuchern und Ausstellern der ITB Berlin 2018 vorbehalten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung unter: www.otseinladung.de/event/7b61088265.



