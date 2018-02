Frankfurt - Zum ersten Mal seit 70 Jahren wird das Budgetdefizit in den USA in Friedenszeiten in einer Phase konjunktureller Expansion wieder steigen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Von einer Politik des Sparens und der Sanierung des US-Bundeshaushaltes könne keine Rede sein. Die Staatsschulden seien inzwischen (13.02.2018, 18 Uhr) auf über USD 20.600 Mrd. (20,6 Billionen = 20,6 multipliziert mit 10 12) gestiegen. Sie würden nie wieder zurückbezahlt. Auf jeden einzelnen Steuerzahler würden davon USD 170.377 entfallen (Quelle: US Debt Clock).

