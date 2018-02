Ruhiger Montag zu erwarten, da amerikanische und chinesische Aktienmärkte aufgrund von Feiertagen geschlossen bleiben DAX® (DE30 in der xStation 5) erholt sich langsam von seinem jüngsten Einbruch Siemens (SIE.DE) hat einige Details zum IPO von Healthineers veröffentlicht

Zusammenfassung:Nach dem Wochenende haben die europäischen Indizes aufgrund der verbesserten Stimmung in Asien leicht höher eröffnet. Die Eurogruppe wird heute zusammentreffen, um die Entwicklungen im Fall Griechenland zu besprechen. Man sollte bedenken, dass der heutige Handel ein wenig gedämpft sein kann, da die Aktienmärkte in China und den USA aufgrund von Feiertagen geschlossen bleiben. Die Sitzung am Freitag war für die Indizes der Wall Street recht gemischt. Der Dow Jones (US30) stieg um 0,08%, der S&P 500 (US500) um 0,04%, der Nasdaq (US100) verlor 0,23% an Wert. In Bezug auf den wöchentlichen Gewinn war die Vorwoche für die US-Aktien jedoch die beste in den letzten fünf Jahren. Die asiatischen Aktienmärkte starteten die Woche mit einer deutlich besserer Stimmung. Als die Aufwertung des Yen aufhörte, konnte der Nikkei (JAP225) um fast 2% zulegen. Der australische ...

