Köln/PyeongChang (ots) - Für einen ganz besonderen Gänsehautmoment sorgte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow bei seinem Besuch am DKMS-Stand im Deutschen Haus. Im Gespräch berichtete der 62-Jährige über die Blutkrebserkrankung seines Sohnes, der im Jahr 2000 eine Stammzelltransplantation erhielt. "Mein Sohn lebt dank Organisationen wie der DKMS und den Menschen, die sich als mögliche Spender zur Verfügung stellen", sagte Ramelow.



Lesen Sie die ganze Geschichte auf https://goo.gl/D7b5TM



Zum Hintergrund: Die DKMS ist als Charity-Partner des Deutschen Hauses bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang dabei. Im Zuge dessen hat sie die Kampagne "Gold fürs Leben - Team DKMS braucht Unterstützung" initiiert und ruft derzeit zusammen mit Athleten aus dem Winter- und Sommersport geballt zur Registrierung auf.



Hinweis an die Redaktion: Bitte verwenden Sie für Hinweise auf die Registrierung in die DKMS folgenden Link: https://www.dkms.de/gold



Allgemeine Zahlen, Daten und Fakten zur Arbeit der DKMS gibt es im DKMS Media Center unter https://mediacenter.dkms.de



Sollten Sie Interesse an einer Berichterstattung über die Arbeit der DKMS haben, melden Sie sich sehr gerne unter gold@dkms.de



OTS: DKMS gemeinnützige GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16259 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16259.rss2



Pressekontakt:



DKMS Kommunikation 0221-9405823311 presse@dkms.de https://mediacenter.dkms.de