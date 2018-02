Ein guter Anfang. So könnte man die erste Ressourcenschätzung von Liberty Gold für das Goldstrike-Projekt in Utah, rund 2,5 Stunden nördlich von Las Vegas, bezeichnen. 2017 brachte Liberty über 45.000 Meter an Bohrungen auf dem Projekt nieder. Die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm in Kombination mit historischen Bohrdaten flossen nun gänzlich in die neue Studie ein. Die Ressource in der "indicated"-Kategorie liegt bei 865.000 Unzen mit einem Goldgehalt von 0,54 g/t. Hinzu kommen noch 274.000 Unzen mit einem Gehalt von 0,52 g/t Gold in der niedrigeren "inferred"-Kategorie. Es gilt jedoch anzumerken, dass ein Großteil des Projektgebietes auf Goldstrike bisher noch nicht exploriert ...

