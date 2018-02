Paris - Die Erholung am europäischen Aktienmarkt hat am Montag einen Dämpfer erhalten. Rasch bröckelten die morgendlichen Gewinne wieder ab, so dass die wichtigsten Börsen zuletzt kaum vom Fleck kamen oder moderat nachgaben. Daran dürfte sich an diesem Tag wohl wenig ändern, erwarten Marktbeobachter. In China und den USA bleiben die Handelsräume nämlich zum Wochenauftakt geschlossen.

Gegen Mittag verlor der EuroStoxx 50 0,17 Prozent auf 3420,88 Punkte, nachdem sich der Eurozonen-Leitindex in der vergangenen Woche um immerhin 3 Prozent erholt hatte. Seit Ende Januar hatten vor allem Sorgen über schneller als erwartet steigende Leitzinsen in den USA die Märkte auf eine steile Talfahrten geschickt und den EuroStoxx in der Spitze rund 10 Prozent gekostet. In Paris sank der CAC 40 am Montag um 0,16 Prozent auf 5272,93 Punkte. Der britische FTSE 100 ("Footsie") gab um 0,05 Prozent auf 7290,70 Punkte nach.

Unter den europäischen Branchen nahmen die Autowerte den letzten Platz ein, wobei Daimler nach Medienberichten über US-Abgasermittlungen mit einem Minus von fast 2 Prozent besonders unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...