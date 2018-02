Frankfurt - Die Metallpreise starten mit negativen Vorzeichen in die neue Woche, so die Analysten der Commerzbank. Der heutige Handelstag werde aber von einer sehr geringen Liquidität geprägt sein, da in den USA heute Feiertag sei und die chinesischen Märkte noch wegen des Neujahrsfestes geschlossen seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...