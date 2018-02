Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Egmont Comic Collection startet den März mit spannenden Abenteuern von Lucky Luke, pardon, Lucky Kid natürlich. Der glorreiche Westernheld hat sich bereits als Kind einen Namen gemacht. Westerntypische Aufgaben meisterte er im Handumdrehen. Und wie bei jedem Dreikäsehoch kommt auch bei diesem irgendwann die brisante Frage nach der eigenen Herkunft auf. Tante Martha nimmt sich des kleinen Rackers mit der Steinschleuder an. Was sie zu berichten hat, erfahren wir in diesem Band. Ein turbulenter Schusswechsel schnellfeuernder Gags aus dem Alltag von Lucky Kid und seinen Freunden.



Dass man von Lucky Kids Abenteuern mit Leichtigkeit ganze Comicalben füllen kann, zeigt uns einmal mehr Lucky Luke-Zeichner Achdé. Mit vollem Namen eigentlich Hervé Darmenton ist der französische Comiczeichner der Auserwählte, der nach dem Tod von Morris 2001 in die Fußstapfen des großen Meisters getreten ist und Lucky Luke in Zukunft noch viele Abenteuer erleben lässt. Der Spitzname "Achdé" leitet sich von der französischen Aussprache der Initialen seines Namens ab.



"Lucky Luke 96: Mitten ins Schwarze", übersetzt von Klaus Jöken, erscheint am 1. März im Handel (Egmont Comic Collection, EUR12,00, ISBN 978-3-7704-3988-1).



Übrigens: "Lucky Luke 96: Mitten ins Schwarze" ist ab dem 22. März auch als Softcover bei Egmont Ehapa (EUR 6,90) erhältlich!



Registrieren Sie sich schon jetzt auf dem Egmont-Presseportal für den Presseraum "Lucky Luke Band 96":



http://www.egmont-presseportal.de



Sobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich erneut unter Ihrem gewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und die Download-Funktion nutzen.



OTS: Egmont Ehapa Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8146.rss2



Gern steht Ihnen das Lucky Luke-Team für Interviews zur Verfügung. Für Rezensionsexemplare wenden Sie sich gerne an: Maria Schreier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Egmont Ehapa Media GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbH Fon +49 (0)30/ 24 00 81 34 E-Mail m.schreier@egmont.de