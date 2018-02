Berlin (ots/PRNewswire) -



Reisende legen bei der Wahl ihrer Ferienunterkünfte viel Wert auf außergewöhnliche Designs. In einer aktuellen Umfrage von Booking.com gaben vier von zehn Reisende (39 Prozent) an, dass die Inneneinrichtung die wichtigste Rolle bei der Auswahl des Urlaubsdomizils spielt. Auch nach dem Urlaub wirken die Designs der Unterkünfte auf Reisende. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) sind von der Inneneinrichtung ihrer Ferienunterkünfte so angetan, dass sie sich nach dem Urlaub zu einer Umgestaltung ihres eigenen Heims verleitet fühlen.



Neben der Unterkunft fungieren besondere Gegenstände am Urlaubsort durch ihre einzigartigen Farben und Stoffen als Quelle der Inspiration. Neben diesen Hinguckern sind es oft auch verführerische Gerüche (36 Prozent) oder die Erfahrung einer fremden Kultur (32 Prozent) die Reisenden Impulse für neue Einrichtungsideen geben.



70 Prozent aller Befragten sucht gezielt eine Unterkunft, deren Atmosphäre sich von der der eigenen vier Wände unterscheidet. Eine neue Umgebung sorgt für vollkommene Entspannung und vermittelt das Gefühl dem Alltag wirklich zu entfliehen.



Ferienunterkünfte bieten in der Regel mehr Individualität und einzigartigere Designs als andere Unterkunftstypen. Daher wählen Reisende ihr Feriendomizil zu 34 Prozent wegen des Designs aus, bei Hotelübernachtungen ist dieser Aspekt nur zu 25 Prozent relevant.



