Wien - Der Datenkalender für die kommenden Tage ist geprägt von Umfrageindikatoren für die Eurozone bzw. einzelne Länder der Währungsunion, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Erhebung des ZEW-Instituts zu den Konjunkturerwartungen von Finanzmarktakteuren in Deutschland und der Eurozone sollte einen klaren Rückgang ausweisen. Auch bei der ifo-Unternehmensumfrage für Deutschland erwarten die Analysten der RBI einen geringeren Wert als im Vormonat, der Rückgang sollte aber weniger stark ausfallen als beim ZEW-Index. Das Konsumentenvertrauen liege in der Eurozone auf dem höchsten Wert seit knapp18 Jahren. Die Analysten würden eine Eintrübung der Konjunkturerwartungen ansetzen, womit der Gesamtindex ein wenig an Boden verloren haben sollte.

