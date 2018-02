Köln - Der Januar war insgesamt von Kursgewinnen an den weltweiten Aktienmärkten geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth-Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Die Hauptaktienmärkte hätten gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 1,4% zugelegt. Die Märkte des Euroraums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Zuwachs in Höhe von 3,0% verbucht, wohingegen der britische Aktienmarkt gemessen am FTSE 100-Kursindex auf Euro-Basis um 0,5% nachgegeben habe. Der US-amerikanische Aktienmarkt habe deutliche Kursgewinne aufgewiesen, welche jedoch durch die Schwäche des US-Dollar geschmälert worden seien. Gleichwohl habe der S&P 500-Kursindex auf Euro-Basis um 2,1% zugelegt. Der japanische Aktienmarkt habe gemessen am Nikkei 225-Kursindex auf Euro-Basis eine Wertsteigerung in Höhe von 1,3% verzeichnet. Nebenwerte hätten sich in Europa etwas besser als Standardwerte entwickelt, während sie in den USA deutlich hinter der Entwicklung von Standardwerten zurückgeblieben seien und das Marktsegment dort sogar negativ abgeschnitten habe. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten im Januar Wertsteigerungen auf breiter Basis verbucht und gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis um 4,4% zugelegt.

