Trier - An den Aktienmärkten dominierten in der siebten Kalenderwoche die positiven Vorzeichen, so die Experten von HWB Capital Management.Dabei hätten sich die Marktteilnehmer auch nicht von steigenden US-Inflationsdaten abschrecken lassen. Die Aussicht auf eine steilere Zinskurve in den USA habe zuvor noch für heftige Verluste und extreme Kursausschläge gesorgt. Die HWB-Fonds hätten diese zu einem großen Teil parieren können. Auch in der abgelaufenen Woche habe sie eine ruhige Entwicklung gezeigt. Dabei nutzten die Experten von HWB Capital Management die günstigen Einstiegskurse, um die Bestände an Aktien und Wandelanleihen weiter auszubauen. Nach knapp vier Wochen sei die Reallokation der HWB-Fonds somit weitestgehend abgeschlossen. (Ausgabe vom 17.02.2018) (19.02.2018/fc/a/f)

