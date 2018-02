Der Autobauer Daimler ist womöglich doch in den Dieselabgasskandal verwickelt. Daimler hatte dies stets dementiert. Laut der BamS würden vertrauliche Unterlagen belegen, dass Daimler in den USA mehrere verdächtige Software-Funktionen verbaut habe. Laut der Bild am Sonntag (BamS) soll auch der Autobauer Daimler in den Dieselabgasskandal verwickelt sein. In US-Dieselfahrzeugen sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...