Hotelerweiterung setzt neue Impulse für die Region Montafon



Schruns (ots) - Die Firmengruppe Liebherr, Betreiberin des renommierten Löwen Hotel Montafon, hat die in die Jahre gekommene Immobilie von der Gemeinde Schruns übernommen. Geplant ist eine Hotelerweiterung mit Seminarräumlichkeiten sowie eine harmonische Neugestaltung des Areals. Tourismus und Wirtschaft erwarten von dem Projekt neue Impulse für die Vorarlberger Region.



Das "Haus des Gastes" in Schruns hat einen neuen Eigentümer: Am 14.02.2018 unterzeichneten die Gemeinde Schruns und die Firmengruppe Liebherr den Kaufvertrag. Vorangegangen waren eine Volksbefragung, in welcher sich die große Mehrheit der Bevölkerung für den Verkauf des Hauses ausgesprochen hat, sowie intensive Gespräche zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Unternehmen über die zukünftige Ausrichtung der 45 Jahre alten Immobilie. Die Detailplanungen beginnen in den nächsten Wochen. Verläuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres beginnen. Für die Bauzeit sind 12 bis 15 Monate kalkuliert. Stefan Heissler, Mitglied des Direktoriums der Liebherr International AG, weist auf die Hintergründe des Engagements der Firmengruppe in Schruns hin: "Die Familie Liebherr setzt bei der Entwicklung ihrer Firmengruppe auf Nachhaltigkeit und langfristige Visionen. Schruns und dem Löwen Hotel bringt sie eine ganz persönliche Wertschätzung entgegen. Mit der geplanten Erweiterung möchten wir an den Erfolg unseres Löwen Hotel Montafon anknüpfen und ein klares Bekenntnis zum Standort abgeben."



Jürgen Kuster, Bürgermeister der Marktgemeinde Schruns, freut das geplante Projekt besonders: "Das Löwen Hotel und die Firmengruppe Liebherr mit der Familie Liebherr an der Spitze sind bereits seit vielen Jahren verlässliche Partner unserer Gemeinde. Das geplante Angebot an zusätzlichen Betten und zeitgemäßen Seminarräumlichkeiten ist eine absolute Bereicherung für unseren Tourismusort."



