Die intelligenten Beleuchtungslösungen werden als integraler Bestandteil des Internet of Things (IoT) angesehen und bestehen aus einem System von Beleuchtungskörpern, die über ein zentrales Netzwerk angesteuert, überwacht und mit Strom versorgt werden können. Im gewerblichen Umfeld sind das zumeist Einbau- oder Einlegeleuchten (Engl.: Troffer), die der Größe der Deckenplatten der modularen abgehängten Decke entsprechen. Bei den intelligenten Beleuchtungssystemen gewinnt besonders die PoE-Beleuchtung zunehmend an Beliebtheit. Sie kann über eine symmetrische Twisted-Pair Verkabelung betrieben werden und bietet damit die Vorteile und Bequemlichkeit der Ethernet-Kommunikation für die Beleuchtungssteuerung und eine sichere Stromversorgung des Beleuchtungssystems über die Fernspeisung. Hier kommt insbesondere Power over Ethernet Typ 3 (auch als PoE++ bezeichnet) mit 60?W ins Spiel.

PoE+ und PoE++, die leistungsstärkeren Versionen

In einer leistungsstärkeren Version PoE+ (PoEPlus), die von der Arbeitsgruppe 802.3at standardisiert wurde, hat man die Entnahmeleistung auf 25,5?W erhöht. Die IEEE-Arbeitsgruppe 802.3bt hat mit PoE++ ein leistungsstärkeres PoE-Verfahren entwickelt, das auf vier Adernpaaren basiert und mit dem Leistungen von 49?W und 96?W an der Powered Device zur Verfügung stehen. Dieses Verfahren ist auch als »4 Pair Power over Ethernet« (4PPoE) bekannt.

Werfen wir einen Blick zurück auf die Entwicklung der PoE-Technik: 2004 wurde der Standard IEEE?802.3af verabschiedet. Ursprünglich war diese Technik dafür vorgesehen, IP-Telefone gleichzeitig mit Energie (bis zu 15?W, mit 48?V DC) zu versorgen (Bild 1). Bald reichte die Versorgungsleistung dieser Variante nicht mehr aus. Um z.?B. auch Videokameras mit Energie versorgen zu können, erhöhte man die Leistung auf 30?W. Das wurde in der Empfehlung IEEE 802.3at unter dem Begriff PoE+ festgelegt. Für diese beiden Standards verwendet man für die Speisung je zwei Adernpaare, die nicht für Datenübertragung genutzt werden. Die Energieübertragung erfolgt dabei über eine Phantomeinspeisung in die Adernpaare, um die Adern gleichmäßig zu belasten.

Der nächste Schritt war die Erhöhung zu 96?W. Der hier zuständige Standard IEEE 802.3bt empfiehlt die Übertragung der Energie nun über alle vier Adernpaare (Bild 2). Diese Technik muss die Datenübertragung von 1Gbit/s bis 10Gbit/s gewährleisten.

LED-Leuchten haben Vorzüge

Zum Erreichen maximaler Effizienz werden für PoE-Beleuchtungssysteme typischerweise LED-Leuchten verwendet, die sich im Vergleich zu anderen Beleuchtungsmitteln durch eine geringe Leistungsaufnahme und geringe Wärmebildung auszeichnen. Das Energiesparpotenzial und die Flexibilität von intelligenten PoE-Beleuchtungssystemen sind so hoch, dass sie das Anwendungsspektrum der strukturierten Verkabelung grundlegend verändern.

PoE-Beleuchtungssysteme sind extrem ausgeklügelt und basieren auf einer sorgfältig geplanten Infrastruktur mit einer hochleistungsfähigen symmetrischen Twisted-Pair Verkabelung sowie Netzwerkkomponenten und Software zur Verbindung und Kommunikation mit IP-adressierbaren Leuchten, Dimmern, Sensoren und Controllern, um ein Maximum an Leistung, Komfort und Energiesparvorteilen zu bieten. Da umfangreiche Kenntnisse benötigt werden, um die vielen Komponenten, aus denen ein PoE-Beleuchtungssystem besteht, zu spezifizieren, zu installieren und zu verwalten, wenden sich die meisten Kunden an einen Beleuchtungsingenieur oder Architekten, der ihnen einen Deckenspiegel für die Gebäudefläche erstellt. Dieser Planungsleitfaden gibt Empfehlungen zu Auswahl, Planung und Installation eines strukturierten symmetrischen Twisted-Pair Verkabelungssystems, das sich optimal für eine Vielzahl von PoE-Beleuchtungsanwendungen eignet.

Vorzüge der PoE-Beleuchtung

PoE-Beleuchtungslösungen werden gegenwärtig weltweit bereits auf mehr als 100?Mio.?m² gewerblich genutzter Fläche eingesetzt. Für die Branche der smarten Beleuchtung wird ein explosionsartiges Wachstum prognostiziert, da diese Systeme neben ihrem Energiesparpotenzial von bis zu 90?% auch eine geringere Kapitalinvestition in die Beleuchtung erfordern, Sicherheit und Komfort verbessern und zusammen mit allen IoT-gesteuerten Gebäudeautomationssystemen eingesetzt werden können. Laut Schätzungen von Gartner Inc. wird die Anzahl der intelligenten Beleuchtungen von 46?Mio. PoE-Leuchten in 2015 auf 2,54?Mrd. in 2020 ansteigen.

Geringerer Kapital- und Arbeitsaufwand

Eine von Siemon mit Unterstützung der Intelligent Building Partner durchgeführte Analyse konvergenter Ethernet-Anwendungen in hochautomatisierten Gebäudebereichen zeigt, dass der Betrieb von PoE-Beleuchtungslösungen über die strukturierte Telekommunikationsverkabelung bei den Kapitalaufwendungen (CAPEX) typischerweise Einsparungen von 19,40?$ pro m² im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsanwendungen bringt. Tabelle?1 gibt eine Aufschlüsselung der Anzahl an IoT-Geräten pro 950?m² PoE-optimierter Fläche in einem automatisierten Gebäude und der Kapitalaufwendungen für jede Anwendung. Wie hier ersichtlich, macht allein die PoE-Beleuchtung 35?% der realisierbaren ...

