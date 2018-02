Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank hält für das erste Quartal 2018 eine leichte Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in Deutschland für möglich. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Februar schreibt die Bundesbank: "Die deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal des Jahres 2018 an das hohe mittlere Expansionstempo des Vorjahres anknüpfen." Das Quartalswachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hatte 2017 im Mittel bei 0,7 Prozent gelegen. Im vierten Quartal war das BIP um 0,6 Prozent gestiegen.

Laut Bundesbank spricht die ausgezeichnete Auftragslage der Industriebetriebe im Verbund mit der anhaltend guten Stimmung in der gesamten Wirtschaft dafür, dass das im Jahresverlauf 2017 erzielte hohe Expansionstempo nach dem Jahreswechsel anhält. "Dabei bleibt die Industrie angesichts des zuletzt sehr hohen Auftragszuflusses wohl der wesentliche Treiber des Aufschwungs", prognostiziert sie.

Die damit verbundene weiterhin sehr hohe Auslastung der Sachanlagen im verarbeitenden Gewerbe dürfte laut Bundesbank zur Folge haben, dass sich die Bereitschaft der Unternehmen, in neue Anlagen zu investieren, weiter erhöht. "Zudem bleiben die Rahmenbedingungen für den privaten Verbrauch, der nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr 2017 in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eine Verschnaufpause einlegte, günstig", kalkuliert die Bundesbank.

Die Entwicklung des deutschen Wohnimmobilienmarkts sieht die Bundesbank weiterhin recht entspannt. In dem Bericht befindet sie zwar einerseits, dass die Preise von Wohneigentum in den Städten weiterhin deutlich über dem Niveau liege, das durch die längerfristigen wirtschaftlichen und demografischen Einflussfaktoren gerechtfertigt erscheine. Zudem habe sich der breite Anstieg der Wohnimmobilienpreise auch 2017 fortgesetzt.

Andererseits verweist sie darauf, dass die seit einiger Zeit recht hohe Preissteigerungsrate im Berichtsjahr nicht weiter zugelegt habe. "Während sich Wohnraum in städtischen Gebieten mit mehr oder weniger unvermindertem Tempo verteuerte, ermäßigte sich der Preisanstieg in Deutschland insgesamt etwas." Von den anders als in den Vorjahren nicht weiter sinkenden Zinsen sei 2017 kein zusätzlicher Nachfrageschub ausgegangen. Zudem dürfte die Angebotsausweitung im Jahr 2017 deutlich zugelegt haben.

