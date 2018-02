Unter dem Namen "Die deutsche Betriebsrente" soll ein neuer Anbieter für betriebliche Altersvorsorge starten. Der Markt gilt als attraktiv.

Sie ist einer der Hoffnungsträger für Versicherer - Und soll es auch für deren Kunden sein, wenn diese Rente gehen: die betriebliche Altersvorsorge. Seit Jahresbeginn hat diese auch per Gesetz eine Aufwertung erfahren. Unter dem sperrigen Namen Betriebsrentenstärkungs-Gesetz können die Tarifpartner einer Branche - also Arbeitgeber und Gewerkschaften - den Mitarbeitern eine spezielle Vorsorgelösung fürs Alter zur Verfügung stellen.

Der Hintergedanke dabei ist klar: Auch in der Politik ist mittlerweile angekommen, dass die gesetzliche Rente bei vielen Menschen im Land in Zukunft wohl nicht reichen wird. Neue Modelle der Vorsorge müssen also her, sollen die Zahlen der von Altersarmut Betroffenen im Land in den kommenden Jahren nicht noch weiter ansteigen.

Zwei große Spieler der Versicherungsbranche haben nun auf diesen Trend reagiert und wollen beim Thema Betriebliche Altersvorsorgen künftig gemeinsame Sache machen. Unter dem Namen "Die deutsche Betriebsrente" planen Talanx und Zurich eine Kooperation, ...

