Im vergangenen Jahr gründete der Leipziger Photovoltaik-Speicheranbieter eine eigene Tochtergesellschaft in dem südeuropäischen Land. Die Partnerschaft mit dem Großhändler soll Senecs Marktposition stärken.Die Deutsche Energieversorgungs GmbH (Senec) hat mit Greensun Srl eine Vertriebspartnerschaft für Italien vereinbart. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Position auf dem südeuropäischen Wachstumsmarkt zu stärken, teilte der Leipziger Anbieter von Photovoltaik-Heimspeichern am Montag mit. Bereits im Sommer 2017 habe Senec eine eigenständige Tochtergesellschaft in Italien gegründet und einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...