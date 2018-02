Arnsberg - Der Deutsche Aktienindex verlor in der Zeitspanne vom 22.01.2018 bis 09.02.2018 über 10 Prozent, so die Experten von Asset Standard.Auch der DJ EURO STOXX 50 habe über 9 Prozent abgegeben. Doch wie habe das Segment der Vermögensverwaltenden Fonds auf die Korrektur reagiert? Die Analysten von MMD hätten dafür mehr als 1.500 Vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) in den Kategorien Defensiv, Ausgewogen, Offensiv und Flexibel untersucht. Betrachtet worden seien die oben genannten Handelstage.

