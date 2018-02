Die bisherige Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wird CDU-Generalsekretärin und soll die Partei auf die Zeit nach Angela Merkel vorbereiten. Im kleinen Saarland ist ihr so Manches gelungen.

Geschickt und eher unerwartet ist diese Personalie: Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue CDU-Generalsekretärin. Im Bundeskabinett schien neben dem anderen Saarländer mit christdemokratischem Parteibuch, Peter Altmaier, lange kein Platz zu sein. Doch das kleine Bundesland im Westen schien aus Sicht von Parteichefin Angela Merkel zu klein und von Berlin aus zu weit entfernt, um genug Aufmerksamkeit und Rückenwind für die weitere Karriere von AKK zu bieten. Die künftige Parteigeneralin kürzt ihren zungenbrecherischen Doppelnamen selbst so ab.

Vordergründig wird es der Auftrag der 55-Jährigen sein, der verunsicherten Union zu einem neuen Programm und inhaltlichem Aufbruch zu verhelfen. Wofür steht die Partei zum Beispiel noch in der Wirtschaftspolitik und wie sollten Regeln zur Einwanderung aussehen? Beim Start in die Zeit nach Merkel darf sie aber die Konservativen und AfD-Liebäugelnden nicht vergrätzen. Hier dürften auch Fragen danach eine Rolle spielen, wer heute Familie ist und welche Familienformen vom Staat gefördert werden sollten.

AKK muss frühzeitig mit ihrer Partei und jenen 30 bis 40 Prozent der Wähler ausloten, was in Deutschland die Mitte der Gesellschaft beschreibt und auch, wie die eher Rechten unter den Demokraten angesprochen werden können. Was also eine Volkspartei künftig liefern muss.

Daneben geht es für die Politikwissenschaftlerin und Juristin aber auch darum, im Bund bekannter und hoffentlich rundum anerkannt zu werden. ...

