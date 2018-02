Neuer Wettbewerb stellt neue und durchschlagende Ideen aus Wissenschaft und Forschung weltweit ins Rampenlicht

Die GSMA gab heute die Gewinner des erstmals ausgetragenen Mobile World Scholar Challenge bekannt. Der Mobile World Scholar Challenge wird als Neuheit auf dem Mobile World Congress 2018 abgehalten. Dieser videobasierte Wettbewerb ist so konzipiert, dass er an Universitäten weltweit entwickelte bahnbrechende neue Technologien entdeckt und präsentiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180219005240/de/

GSMA Submitted Photo

"Neue Ideen anzunehmen, ist der Schlüssel zu Innovation und Wachstum, ob es sich um eine Volkswirtschaft, eine Branche, ein Unternehmen, eine Wohltätigkeitsorganisation oder eine Einzelperson handelt", so John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Auf dem Mobile World Congress versuchen wir immer richtungweisende Ideen zu präsentieren, die Einfluss auf die mobile Welt haben können, und die Gewinner des ersten Mobile World Scholar Challenge stehen ganz gewiss für solche Ideen. Wir gratulieren allen Gewinnern und auch allen, die ihre Innovationen zur Prüfung eingereicht haben."

Die Teilnehmer an dem Wettbewerb reichten kurze Videos ein, in denen die wissenschaftlichen Grundlagen und die Anwendungsmöglichkeiten für ihre Technologie-Forschung aufgezeigt werden. Nach Prüfung von Dutzenden von Beiträgen von Universitäten aus fünf Kontinenten durch eine Jury, vergab die GSMA fünfmal Gold- und dreimal Silberpreise. Alle Gewinner erhalten einen Geldpreis und ihre Videos werden auf dem Mobile World Congress präsentiert. Die Gewinner der Goldpreise nehmen als Gäste der GSMA am Mobile World Congress 2018 teil. The Mobile World Wissenschaftler sind:

Goldpreis-Gewinner

McGill University Northwestern University Graphen-Audio: hochmoderne Nano-Materialien für leistungsstarke Lautsprecher. Eingereicht von Ari Pinkas.

Graphen-Audio: hochmoderne Nano-Materialien für leistungsstarke Lautsprecher. Eingereicht von Ari Pinkas. Northwestern University Mikrofluidische Systeme für die Haut. Eingereicht von Dr. Roozbeh Ghaffari.

Mikrofluidische Systeme für die Haut. Eingereicht von Dr. Roozbeh Ghaffari. Queen's University Belfast, ECIT, Centre for Wireless Innovation Flache selbstgesteuerte Hochleistungsantennen für 5G-Netzwerke. Eingereicht von Dr. Neil Buchanan.

Flache selbstgesteuerte Hochleistungsantennen für 5G-Netzwerke. Eingereicht von Dr. Neil Buchanan. University of Michigan Biomimetische Kompositmaterialien zur Vibrationsisolation. Eingereicht von Professor Nicholas Kotov.

Biomimetische Kompositmaterialien zur Vibrationsisolation. Eingereicht von Professor Nicholas Kotov. University of Glasgow Smart Cities vernetzt durch Twisted Light. Eingereicht von Dr. Martin Lavery.

Silberpreis-Gewinner

Queen's University Belfast, ECIT, Centre for Wireless Innovation Gewebeunabhängige implantierbare Antenne für die Kommunikation im Körper. Eingereicht von Matthew Magill.

Gewebeunabhängige implantierbare Antenne für die Kommunikation im Körper. Eingereicht von Matthew Magill. Purdue University Abfallprodukt Kohlenasche könnte viele Seltenerdelemente bereitstellen. Eingereicht von Professor Linda Wang.

Abfallprodukt Kohlenasche könnte viele Seltenerdelemente bereitstellen. Eingereicht von Professor Linda Wang. Universität Barcelona Mobilitätsbasierte Netzwerkeffizienz. Eingereicht von Dr. Albert Díaz Guilera und Dr. Josep Perelló.

Umfassende Informationen zu den Preisen und eine Möglichkeit, die Videos der Gewinner anzusehen, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/experiences/next-gen-innovation/mobile-world-scholar-challenge/.

Machen Sie mit beim Mobile World Congress 2018

Weiterführende Informationen über den Mobile World Congress 2018, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zum Mobile World Congress auf Twitter @GSMA unter MWC18, auf unserer LinkedIn-Seite zum Mobile World Congress www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/.

Der Mobile World Congress ist der Eckpfeiler der Mobile World Capital und wird bis zum Jahr 2023 in Barcelona ausgerichtet. Die Mobile World Capital umfasst Programme und Aktionen, die sich auf das ganze Jahr erstrecken und nicht nur den Einwohnern von Barcelona, Katalonien und Spanien, sondern auch der weltweiten Mobilfunkbranche zugutekommen. Weitere Informationen über Mobile World Capital finden Sie unter www.mobileworldcapital.com.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180219005240/de/

Contacts:

Für die GSMA

Beau Bass, +44 79 7662 4962

beau.bass@webershandwick.com

oder

Pau Guerrero Gloria Almirall, +34 93 236 09 00

PGuerrero@webershandwick.com

oder

GSMA Press Office

pressoffice@gsma.com