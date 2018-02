Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn der neuen Woche nach der zuletzt kräftigen Erholung eine Verschnaufpause eingelegt. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche mit einem Plus von 3,5% zurück bis an die Schwelle von 9'000 Punkten geklettert war, büsst er nun leicht an Wert ein. Belastend wirken vor allem die Kurseinbussen der Index-Schwergewichte, dagegen rücken Finanzaktien weiterhin vor. Da die US-Börse feiertagsbedingt geschlossen bleibt, dürften die europäischen Märkte keine allzu grossen Sprünge mehr machen.

Die Nervosität an den Finanzmärkten habe nach dem Kurssturz von Ende Januar bzw. Anfang Februar zwar nachgelassen, die Zinssorgen seien aber geblieben, meinen Händler. Daher richte sich der Fokus der Anleger bereits auf das Protokoll zum jüngsten US-Zinsentscheid, das am Mittwoch veröffentlicht wird. Das Papier soll weitere Aufschlüsse über die künftige Geldpolitik der Fed liefern. Gleichzeitig nimmt die Bilanzsaison nach einem ruhigen Wochenauftakt im Verlauf der Woche wieder an Fahrt auf.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12.10 Uhr 0,20% auf 8'969,02 Punkte. Die Volatilität steigt gemessen am VSMI um 1,3% auf knapp 16 Stellen. Noch vor gut einer Woche war der Index jedoch auf beinahe 28 Punkte geklettert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, gibt derzeit 0,11% auf 1'475,49 nach und der breite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...