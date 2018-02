Gestern gab die Alphabet (WKN:A14Y6H) Tochter Google bekannt, dass sie Xively von LogMeIn (WKN:A0X861) übernehmen wird. Xively ist eine Internet of Things (IoT)-Plattform, die derzeit Teil von LogMeIn ist und Unternehmen dabei unterstützt, IoT-Geräte zu entwickeln, die eine Verbindung zum Internet herstellen können. Xively hat auch eine Handvoll Hardware-Partner, die vorzertifizierte Integrationen anbieten und so den Entwicklungszyklus beschleunigen.



Am Donnerstag bestätigte LogMeIn, dass der Preis 50 Millionen US-Dollar betrug.

Erweiterung des IoT-Angebots

Googles wachsende Cloud-Plattform umfasst bereits mehrere IoT-Angebote und -Dienste, die Unternehmenskunden dabei unterstützen, Geräte miteinander zu verbinden, während sie gleichzeitig alle IoT-Daten verwalten und verarbeiten, die von diesen Gadgets gesammelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...