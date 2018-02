Deniz Yücel ist freigekommen. Nun setzt sich die Bundesregierung für die Freilassung der anderen fünf deutschen politischen Häftlinge in der Türkei ein.

Die Bundesregierung setzt sich "auf allen Ebenen" für die Freilassung auch der anderen fünf politischen Häftlinge in der Türkei ein, die einen deutschen Pass haben. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Am Freitag war der "Welt"-Jornalist Deniz Yücel freigekommen.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, man werde sich "mit Nachdruck" dafür einsetzen, dass auch diese fünf verbliebenen Häftlinge freikommen. "Die Arbeit daran geht unmittelbar weiter." Die Sprecherin bestätigte, dass Außenminister Sigmar Gabriel in den letzten Wochen zweimal mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammengetroffen war - einmal in Rom und einmal in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...