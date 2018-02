Wiesbaden (ots) -



Der Countdown läuft für die Norwegian Bliss, das sechzehnte Schiff von Norwegian Cruise Line: Am Wochenende feierte das speziell für Kreuzfahrten in Alaska gebaute Schiff einen weiteren Meilenstein und verließ die überdachte Baudockhalle der MeyerWerft. An der Ausrüstungspier erfolgen nun die letzten Arbeiten sowie das Training der rund 1.600 Mann starken Crew.



Aufgrund der ikonischen Schiffsbemalungen, im Falle der Norwegian Bliss ziert unter anderem eine lebensgroße Walkuh den Bug, sind die Schiffe von Norwegian Cruise Line beliebte Fotomotive und beim Ausdocken für Schaulustige und Kreuzfahrtinteressierte besonders sehenswert. Neben der Bemalung sorgen die über zwei Decks verlaufende Kart-Bahn sowie zwei 180 Grad Observation Lounges für großes Aufsehen.



"Es ist immer ein ganz besonderer Moment, unsere Schiffe das erste Mal auf dem Wasser zu sehen, und wir freuen uns sehr, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste der Norwegian Bliss entgegen fiebern", erklärt Christian Böll, Managing Director Europe bei Norwegian Cruise Line. "Unser neuestes Flottenmitglied bietet zahlreiche Innovationen sowie ausgezeichnetes Entertainment und ist aktuell unser am besten gebuchtes Schiff 2018."



Die Norwegian Bliss ist bereits das dritte Schiff der Breakaway Plus-Klasse, das in der MeyerWerft für Norwegian Cruise Line gebaut wird. Sie ist 334 Meter lang, 41,4 Meter breit und bietet Platz für 3.998 Gäste. In der kommenden Sommersaison legt das Schiff ab der Pier 66 in Seattle wöchentlich zu 7-tägigen Kreuzfahrten nach Alaska auf. Ab November 2018 wird sie Alaskas raue Landschaft gegen die Sonnenuntergänge der Karibik eintauschen, wenn sie jeden Samstag ab Miami zu 7-tägigen Kreuzfahrten in die Östliche Karibik ablegt.



Ein Zeitraffer-Video sowie hochaufgelöstes Bildmaterial finden Sie hier: https://ncl.box.com/v/bliss-float-out.



Über Norwegian Cruise Line



Norwegian Cruise Line ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei mit Hauptsitz in Miami, Florida, und drei Niederlassungen für die europäischen Märkte in Southampton, Malta und Wiesbaden. Seit nunmehr 50 Jahren hat sich Norwegian Cruise Line als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert. Die Reederei führte im Jahr 2000 Freestyle Cruising ein - eine zukunftsweisende Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht. Für den deutschsprachigen Markt bietet die Reederei ein umfassendes Premium All Inclusive-Konzept auf 14 Schiffen.



Im September 2017 wurde Norwegian Cruise Line zum zehnten Mal in Folge mit dem begehrten World Travel Award als "Europe's Leading Cruise Line" ausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen zum fünften Mal in Folge die Ehrung als "Caribbean's Leading Cruise Line" sowie den Deutschen Kreuzfahrtpreis 2018 erneut in der Kategorie "Bestes Unterhaltungsprogramm".



Im Oktober 2015 feierte das größte Schiff der Reederei, die Norwegian Escape, Premiere. Darüber hinaus hat Norwegian Cruise Line die MeyerWerft mit dem Bau von zwei weiteren Schiffen der Breakaway Plus-Klasse beauftragt: die Norwegian Bliss wird nach ihrer Premiere im Frühjahr 2018 in Alaska kreuzen und ein weiteres Schwesterschiff wird im Herbst 2019 ausgeliefert werden.



Zusätzlich beauftragte Norwegian Cruise Line Fincantieri S.p.A. mit dem Bau von vier Schiffen einer neuen Generation für 2022, 2023, 2024 sowie 2025 und eine Option auf zwei weitere Bauten. Im Sommer 2018 kreuzen erneut fünf der modernen Schiffe der Reederei in europäischen Gewässern.



