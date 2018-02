Wien (ots) - Im Innovationszentrum weXelerate im Wiener Design Tower arbeiten seit Herbst 2017 über 100 aufstrebende Start-ups mit internationalen Unternehmen, Inkubatoren, Venture-, Service- und Vertriebspartnern, Investoren und Dienstleistern an neuen digitalen Lösungen. BearingPoint stellt hier als internationale Management- und Technologieberatung Know-how in den Bereichen Consulting, Solutions und Ventures zur Verfügung.



Die Partnerschaft von weXelerate mit Unternehmen wie der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat das Ziel, die Start-ups bei ihrer Go-to-Market-Vorbereitung zu begleiten.



Jörg Steinbauer, Partner bei BearingPoint: "Diese Kooperation gibt uns das passende Umfeld, um gemeinsam mit Start-ups und unseren Kunden innovative Technologien und daraus resultierende Lösungen hands-on zu entwickeln und zu testen. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf eine unkomplizierte Zusammenarbeit in den Teams."



BearingPoint unterstützt die Teilnehmer im weXelerate Ökosystem bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und ermöglicht allen den Zugang zum internationalen BearingPoint Netzwerk.



Evrim Bakir, Partner bei BearingPoint: "Wir freuen uns sehr, diesen Jungunternehmern unser Netzwerk und unser Know-how zur Verfügung zu stellen und sie bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen. Gerade bei der Digitalisierung, die sich für alle Branchen rasant weiterentwickelt, sind große Unternehmen immer an Innovationen von Start-ups interessiert."



Der Hauptfokus von weXelerate liegt auf den fünf Industrien Infrastruktur & Energie, Industrie 4.0, Medien, Versicherungen und Banken sowie weiteren branchenübergreifenden Technologien.



Stephan Jung, Managing Director von weXelerate: "BearingPoint als strategischen Partner von weXelerate gewonnen zu haben, bedeutet für unsere Start-ups und das gesamte Ökosystem einen kompetenten Ansprechpartner in unserem Haus begrüßen zu dürfen, der über zentrale Expertise und Erfahrungen bei Digitalisierungsprojekten und IT-Strukturen sowohl als Berater als auch als Umsetzungspartner verfügt. Zusätzlich freuen wir uns sehr, dass Innovationen von BearingPoint zukünftig eng mit dem Accelerator Angebot von weXelerate verknüpft werden und ein BearingPoint Team pro Batch bei uns am weXelerate Standort andockt."



