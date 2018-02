London/München (ots) -



- Die populärste deutschsprachige Darts-Stimme Elmar Paulke und der Livesport-Streamingdienst DAZN einigen sich auf eine längerfristige Zusammenarbeit - Elmar Paulke begleitet alle wichtigen PDC Major Events und die legendäre Darts-WM im Ally Pally exklusiv auf DAZN - Die Premier League Darts aus Berlin überträgt DAZN mit Elmar Paulke am Donnerstag (22.02.), ab 20:00 Uhr live und exklusiv



Elmar Paulke gilt als der profilierteste Darts-Kommentator im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 10 Jahren kommentiert Paulke die größten PDC Darts Events der Welt und hat sich auch als Buchautor in dieser Sportart einen Namen gemacht. DAZN setzt schon seit Sendestart auf den Trendsport Darts und macht mit der Verpflichtung des populärsten deutschsprachigen Darts-Kommentators den nächsten logischen Schritt. Paulke begleitet ab sofort alle wichtigen PDC Major Events, sowie die legendäre Darts WM aus dem Londoner Ally Pally exklusiv auf DAZN.



Michael Bracher, DAZN Chefredakteur in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Die DAZN Redaktion und Elmar kennen sich bestens, da wir schon in der Vergangenheit sehr konstruktiv und erfolgreich zusammengearbeitet haben. Dass wir Elmar ab sofort aber für alle wichtigen PDC Majors und die Darts-WM exklusiv bei uns im Haus haben, freut uns sehr und ist ein wichtiger Schritt für uns, um unser Versprechen an die Darts-Fans einzulösen: Die beste und umfangeichste Dartsberichterstattung aller Zeiten auf DAZN!"



Elmar Paulke: "Das wird eine tolle Herausforderung und neue Herangehensweise bei DAZN, auf die ich mich unheimlich freue. Ich werde nicht nur die PDC Major-Turniere und die WM kommentieren, sondern wir wollen gemeinsam mit Darts inhaltlich den nächsten Schritt gehen und auch abseits des Dartboards mehr vom Circuit vor Ort und den Typen berichten. Es wird ein echt spannendes Gesamtpaket, das garantiert auch dem Fan gefallen wird."



Premier League Darts in Berlin am Donnerstag ab 20:00 Uhr live und exklusiv auf DAZN



Ein absolutes Highlight steht für deutsche Darts-Fans diesen Donnerstag auf dem Programm: Mit der Premier League Darts findet das erste Mal ein wichtiges PDC Major Event auf deutschem Boden statt. Die besten Darts-Spieler der Welt spielen Donnerstagabend in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. DAZN überträgt ab 20:00 Uhr live und Elmar Paulke kommentiert gemeinsam mit dem deutschen Darts-Profi und DAZN Experten Kevin Münch, der zuletzt bei der Darts-WM mit seinem guten Auftritt für Furore gesorgt hat. Mit Martin Schindler ist an diesem Abend ein weiterer deutscher Darts-Profi bei DAZN im Einsatz und liefert Hintergrundinformationen und Interviews direkt aus der Halle.



