Bei geringen Kursschwankungen kostet die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2423 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen und vor dem Wochenende. Auch viele andere Währungspaare bewegten sich eher wenig. So wird der Euro am Montagmittag mit 1,1513 CHF wenig verändert gehandelt; der US-Dollar geht entsprechend etwas leichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...