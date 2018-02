Hamburg (ots) -



- Ausbildungsstätte für mehr als 200 Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten öffnet am 23. Februar die Türen für die Öffentlichkeit - Moderne Ausbildungskonzepte in Theorie und Praxis ermöglichen bestmögliche Vorbereitung auf den Berufsalltag in Klinik und Praxis



Die Medizinische Akademie Hamburg (MAH, www.asklepios.com/hamburg/mah/), eine 2009 gegründete Ausbildungsstätte für aktuell mehr als 200 angehende Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, befindet sich seit einem Jahr mit ihrem Campus am Asklepios Klinikum Harburg. Die Einrichtung, die mittlerweile in Alleinregie von den Asklepios Kliniken betrieben wird, präsentiert sich am 23. Februar mit einem Tag der offenen Tür der interessierten Öffentlichkeit. Medienvertreter und Lokalpolitik sind ab 13 Uhr zu einem Pressetermin samt Rundgang eingeladen. Die interessierte Öffentlichkeit ist ab 14 Uhr willkommen und kann sich auf allen drei Etagen der MAH über die Ausbildung informieren. Die Auszubildenden aller drei Fachrichtungen präsentieren in den Räumen anschaulich ihre Unterrichtsinhalte.



Zum Ablauf der Veranstaltung am Freitag, 23. Februar 2018:



13 - 14 Uhr:



- Begrüßung und Moderation durch Holger Graber, Geschäftsführer des Asklepios Bildungszentrums für Gesundheitsberufe (BZG) und der Medizinischen Akademie Hamburg (MAH)



- Einführung und Grußwort von Anja Rhode, Geschäftsführerin der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und der Medizinischen Akademie Hamburg (MAH)



- Grußwort von Elke Huster-Nowack, Leiterin des Fachamtes Versorgungsplanung im Amt für Gesundheit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)



- Grußwort von Philipp Noack, Geschäftsführender Direktor, Asklepios Klinikum Harburg



- Grußwort von Prof. Dr. Rudolf Töpper, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Neurologie im Asklepios Klinikum Harburg, Medizinischer Leiter der Logopädiefachschule



- Rundgang durch die Räumlichkeiten auf drei Etagen mit anschließendem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen



Ort der Veranstaltung: Medizinische Akademie Hamburg (MAH) Asklepios Klinikum Harburg Haus 5, 2. OG, Raum 2.14 Eißendorfer Pferdeweg 52 21075 Hamburg



