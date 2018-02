München (ots) - Was steckt hinter meinem hartnäckigen Husten? Muss ich mir wegen meiner Kopfschmerzen Sorgen machen? Warum nehme ich plötzlich an Gewicht zu? Der Symptom-Checker von NetDoktor hilft besorgten Usern, die Ursache solcher Beschwerden zu finden. Für mehr als 700 Symptome findet die Software die richtigen Antworten. Diesen Service schätzen die NetDoktor-User. "Mit rund 250.000 monatlichen Aufrufen gehört er zu unseren meist genutzten Angeboten", berichtet Miriam Rosin, COO bei NetDoktor.



Das überzeugte auch die Juroren des Health Media Awards 2018. Sie nominierten den Symptom-Checker für den diesjährigen "Health:Angel", den renommierten Preis für innovative Konzepte in der medialen Gesundheitskommunikation.



Denn in Hinblick auf seine Treffsicherheit ist der NetDoktor-Symptom-Checker anderen Angeboten im Netz deutlich überlegen. Grund dafür ist der dahinterstehende Algorithmus, der sich an einem ärztlichen Anamnesegespräch orientiert und auf eine umfangreiche, von Ärzten entwickelte Datenbank zugreift. Dabei werden nicht nur die einzelnen Symptome abgefragt, das Tool gewichtet zudem Haupt- und Nebensymptome von rund 500 Erkrankungen und bewertet von Fall zu Fall, welche Krankheitszeichen eine bestimmte Verdachtsdiagnose weiter stärken - oder unwahrscheinlich machen.



Am Ende erhält der Nutzer einen Vorschlag von drei bis fünf möglichen Diagnosen. Taucht im Frageprozess oder als Ergebnis ein möglicher medizinischer Notfall auf, warnt das Tool den Nutzer und fordert ihn auf, unverzüglich einen Notarzt zu alarmieren.



Ausführliche Informationen zu den Verdachtsdiagnosen liefern sorgfältig erarbeitete Fachtexte der NetDoktor-Redaktion, die direkt aus dem Symptom-Checker zugänglich sind. "Der NetDoktor-Symptom-Checker ermöglicht so eine sehr gute erste Einschätzung möglicher Verdachtsdiagnosen. Ein Ersatz für eine ärztliche Diagnose ist er aber natürlich nicht", so Rosin.



NetDoktor zählt mit 6,3 Millionen Unique Usern (AGOF, Januar, 2018) zu den führenden Gesundheitsportalen im deutschsprachigen Raum. Auf www.netdoktor.de (https://www.netdoktor.de) finden die User laienverständliche medizinische Informationen zu den wichtigsten Krankheiten, Symptomen, Untersuchungen und Medikamenten. Die NetDoktor-Redaktion besteht aus erfahrenen Fachjournalisten, Biologen und Ärzten. Sie berichten unabhängig und neutral über aktuelle Erkenntnisse aus Forschung, Medizin und Gesundheit. Außerdem bietet NetDoktor umfassende Specials zu wichtigen Themen wie Alternativmedizin, Allergien, Ernährung, Rückenschmerzen, Stress oder Sport und Fitness. Die NetDoktor.de GmbH gehört zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.



