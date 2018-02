In Australien ist zu einem 10,8 Megawatt Solarpark noch ein Speichersystem mit einem 5,3 Megawattstunden installiert worden. Das Batteriespeichersystem zeigte dabei, dass es in fünf Betriebsmodi einsetzbar ist und in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage eine verlässliche Stromversorgung gewährleistet.Der kombinierte Einsatz von Photovoltaik und Speichern wird auch im großen Maßstab immer populärer. Das Berliner Speicherunternehmen Autarsys hat nun die letzten Tests in seinem Leuchtturmprojekt in Australien abgeschlossen. Zum ersten Mal sei dabei die Funktionsfähigkeit aller marktfähigen Operationsmodi ...

