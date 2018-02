MagicStay.com, die Plattform für die Vermietung von Apartments an Geschäftsreisende, nimmt Apartments von onefinestay in sein Luxusangebot auf

Das Signature-Angebot von MagicStay umfasst eine Auswahl von gehobenen Unterkünften und Design-Apartments, die von professionellen Agenturen mit dem Fokus auf Gastlichkeit und der Qualität der angebotenen Dienstleistungen verwaltet werden.

onefinestay, die weltweit führende Marke für die Vermietung privater Luxusimmobilien der 4- und 5-Sterne-Kategorie, zu deren Klientel Geschäftsreisende zählen, ist im Gastgewerbe für seinen erstklassigen Service bekannt, der individuell auf jeden Gast und dessen Aufenthalt zugeschnitten ist. Das Unternehmen, das 2016 Teil der AccorHotels-Gruppe wurde, gibt ein Zufriedenheitsversprechen, das den Qualitäts- und Sicherheitskriterien von MagicStay entspricht.

Damit wird das MagicStay-Signature-Angebot um mehr als 1.000 authentische onefinestay-Unterkünfte in zentraler Lage an beliebten Geschäftszielen wie London, Paris, New York oder Los Angeles ergänzt.

Geschäftsreisende, die bestimmte Standards gewohnt sind, wird hier ein herausragender Service mit persönlicher Begrüßung bei der Ankunft, verlängerten Öffnungszeiten und Unterstützung rund um die Uhr, Gepäckservice, hochwertigen Produkten im Apartment und Concierge-Diensteng geboten.

"Wir freuen uns, das einzigartige Angebot von onefinestay bereitzustellen, das der hohen Nachfrage aus den Segmenten Meetings, Incentives, Conference, Events, kurz MICE, und Bleisure, also kombinierte Geschäfts- und Freizeitreisen, Rechnung trägt", erklärte Valery Linyer, der CEO und Mitbegründer von MagicStay.com.

MagicStay stellt seine Lösungen für Geschäftsreisen auf der am 21. und 22. Februar 2018 stattfindenden Business Travel Show in London (Stand B384) vor.

Über MagicStay.com

MagicStay.com, das 2014 gegründet wurde, ist die führende Plattform für alternative Unterkünfte, die ausschließlich auf Geschäftstourismus ausgerichtet ist. Das Angebot umfasst mehr als 150.000 ausgewählte Objekte, darunter Apartments, Studios und Villen, die den Anforderungen von Geschäftsreisenden gerecht werden und von professionellen Agenturen verwaltet werden.

Über onefinestay

onefinestay ist die führende Marke für die Vermietung privater Luxusimmobilien, die Gastfreundlichkeit für anspruchsvolle Reisende weltweit neu definiert, indem sie individuelle Aufenthalte und Dienstleistungen in sorgfältig kuratierten Häusern anbietet. Das Portfolio von onlinestay beinhaltet mehr als 10.000 Objekte der Spitzenklasse, darunter Strandvillen, Berg- und Skihütten und historische Landhäuser rund um den Globus. Mit einem engagierten Team von Reiseberatern und einem Netzwerk von Partnern an mehr als 200 Zielorten garantiert onefinestay professionellen Service und ein individuelles Erlebnis bei jedem Aufenthalt.

