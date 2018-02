Anfang 2017 wurde das neue Produktionsanreizsystem der finnischen audiovisuellen (AV) Branche ins Leben gerufen. Die Stadt Tampere hat nun auch ein eigenes Produktionsanreizsystem für die AV-Branche eingeführt. Zusammen bilden diese beiden Systeme einen international wettbewerbsfähigen Anreiz, um Produktionen nach Tampere (Finnland) zu holen.

Ein strategisches Ziel der Stadt Tampere besteht darin, sich zu einem internationalen Treffpunkt für Kreativität und Innovation zu entwickeln. Der Ausbau der "Erlebnisökonomie" ist darum ein entscheidender Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik der Stadt. Das Anreizsystem soll eine größere Zahl von lokalen, nationalen und internationalen Produktionen in die Region von Tampere holen mit dem Ziel, die Weiterentwicklung dieser Branche zu fördern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und den Umschlag kommerzieller Produktionen in Tampere zu steigern.

Mit dem Anreizsystem kann eine audiovisuelle Produktion einen Teil der Aufwendungen, die in der Region Tampere für Arbeitslöhne und Dienstleistungen getätigt wurden, zurückerhalten. 10 bis 15 Prozent der in der Region entstandenen Kosten, die die Anreizkriterien erfüllen, können der Produktion zurückerstattet werden. Professionelle Produktionen, die die Region Tampere als Drehort nutzen oder Fachkräfte aus der Gegend beschäftigen, können im Rahmen des Anreizsystems einen Rückerstattungsantrag stellen.

Dank der zunehmenden Anzahl von Produktionen wird Tampere in Filmen und Fernseh-Shows einen prominenteren Platz einnehmen, was die Region bekannter und attraktiver machen sollte.

"Tampere hat eine solide Geschichte und Kompetenzbasis für TV-Produktionen vorzuweisen. Dabei spielt die Tatsache, dass YLE TV2 in Tampere ansässig ist, eine große Rolle. Die Branche entwickelt sich weiter und Tampere erfüllt weiterhin alle Voraussetzungen, um sich zu einem Pionier dieses Bereichs und zu einem Knotenpunkt für kommerzielle Medienproduktion zu entwickeln", erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Anna-Kaisa Heinämäki.

Regionen mit Produktionsanreizen locken Produktionen und Fachleute erfolgreich an, während Regionen ohne Anreize rückläufig sind. Dies ist auf die weltweit wettbewerbsintensive Natur der AV-Produktion zurückzuführen, die auf finanzielle Unterstützung aus Staats- oder Regionalkassen angewiesen ist.

"Die AV-Infrastruktur in Tampere ist ausgezeichnet, auch nach internationalen Maßstäben gemessen. Hochmoderne Studios und modernste Technologie in der Region ermöglichen zusammen mit dem neuen Anreizsystem die Gründung neuer Firmen und Durchführung internationaler Produktionen", so Anna-Krista Sorvoja, Director für Erlebnisökonomie bei Business Tampere.

Das Anreizsystem wird von Film Tampere, einem Bereich von Business Tampere, geleitet. Entscheidungen bezüglich finanzieller Unterstützung werden von der Stadt Tampere getroffen.

Der finnische Produktionsanreiz wird auf verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Berlinale, den internationalen Berliner Filmfestspielen, präsentiert, die in dieser Woche beginnt. Filmkommissarin Ilkka Rahkonen wird an diesen Veranstaltungen teilnehmen und gibt gerne weitere Auskunft zum Produktionsanreiz von Tampere.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

