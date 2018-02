Bei einem Nato-Manöver im Herbst sollen dreimal mehr Soldaten eingesetzt werden als bisher. Für den Mega-Einsatz wird die Truppe nun mit Material ausgestattet.

An Militärmanövern zur Abschreckung Russlands sollen sich in diesem Jahr dreimal so vielen Soldaten beteiligen, wie im vergangenen Jahr. Für Übungen im östlichen und nördlichen Bündnisgebiet der Nato sind rund 12.000 Soldaten eingeplant, wie aus einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Kosten für die Teilnahme werden demnach auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. 2017 hatte sich Deutschland lediglich mit 4.000 Soldaten an Übungen zur Russland-Abschreckung beteiligt, die Kosten werden mit rund 50 Millionen Euro beziffert.

Die starke Steigerung der Zahlen ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Nato im Herbst eines ihrer größten Manöver seit Jahren ausrichten wird. An der Übung mit dem Namen "Trident Juncture" (Dreizackiger Verbindungspunkt) sollen insgesamt zwischen 30.000 und 40.000 Soldaten teilnehmen, darunter werden rund 8.000 aus Deutschland sein.

Dabei müssen die Bundeswehrsoldaten ...

