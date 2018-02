Ein Amoklauf an einer amerikanischen High-School hat landesweite Schüler-Proteste ausgelöst. Nun will sich US-Präsident Donald Trump mit ihnen treffen.

Nach dem Aufruf zu landesweiten Schüler-Protestaktionen für strengere Waffengesetze hat die US-Regierung ein Treffen von Präsident Donald Trump mit Oberschülern und Lehrern angekündigt. Geplant sei eine Begegnung am Mittwoch, bei der es darum gehe zuzuhören, teilte das Präsidialamt mit. Nach dem Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida, bei dem ein ehemaliger Schüler am vergangenen Mittwoch 17 Menschen tötete, hatten Jugendliche zu verschiedenen Protesten aufgerufen, darunter einem Demonstrationszug unter dem Motto "Marsch für unsere Leben" durch Washington am 24. März.

