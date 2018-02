Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen. In den USA findet wegen des "Presidents Day" kein Börsenhandel statt.

DIENSTAG: In Schanghai bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.739,80 +0,18% +2,38% Euro-Stoxx-50 3.420,35 -0,19% -2,39% Stoxx-50 3.051,59 -0,20% -3,97% DAX 12.442,92 -0,07% -3,67% FTSE 7.281,30 -0,18% -5,11% CAC 5.273,10 -0,16% -0,74% Nikkei-225 22.149,21 +1,97% -2,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,34 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,24 61,68 +0,9% 0,56 +3,0% Brent/ICE 65,30 64,84 +0,7% 0,46 -1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.348,54 1.347,22 +0,1% +1,32 +3,5% Silber (Spot) 16,71 16,66 +0,3% +0,06 -1,3% Platin (Spot) 1.014,00 1.005,55 +0,8% +8,45 +9,1% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,7% -0,02 -2,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Feiertagsbedingt ruht in den USA das Geschäft an den Finanzmärkten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Der Terminkalender ist fast leer und für Zurückhaltung bei den Investoren sorgt außerdem, dass die Wall Street wegen des Feiertags "Presidents Day" geschlossen bleibt. Insgesamt bleibt als positiver Faktor aber festzuhalten, dass sich die Lage an den Börsen stabilisiert hat. Mit einem Abschlag von 2,1 Prozent sind Daimler das Schlusslicht im DAX. Der Autobauer wird einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Abgasaffäre belastet. Die US-Ermittler stießen demnach noch auf eine weitere verdächtige Funktion, die im Fahrzeugkontrollsystem steckt. Das Unternehmen rüste sich für Milliarden-Belastungen, heißt es nun im Handelsblatt. Astrazeneca gewinnen 0,6 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Astrazeneca-Krebsmedikament zur Behandlung von inoperablem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC) zugelassen hat. Für Reckitt Benckiser geht es um 5,4 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern habe zwar im vierten Quartal 2017 die Erwartungen im großen und ganzen erfüllt, die Zahlen für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen jedoch leicht verfehlt, kommentiert Investec. Patrizia Immobilien ziehen dagegen nach der Zahlenvorlage um 1,1 Prozent an. Das Immobilienunternehmen hat die zuletzt schon angehobene Gewinnprognose von "etwas mehr als 75 Millionen Euro" deutlich übertroffen. Aktien aus dem Stahlsektor zeigen sich weitgehend unbeeindruckt davon, dass die US-Regierung sich mit Schutzmaßnahmen zugunsten heimischer Stahl- und Aluminiumhersteller beschäftigt, wie Importquoten oder Zöllen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:09 % YTD EUR/USD 1,2422 +0,05% 1,2400 1,2449 +3,4% EUR/JPY 132,25 +0,20% 132,14 132,02 -2,2% EUR/CHF 1,1513 +0,02% 1,1524 1,1522 -1,7% EUR/GBP 0,8858 +0,11% 0,8849 1,1284 -0,4% USD/JPY 106,47 +0,14% 106,56 106,04 -5,5% GBP/USD 1,4024 -0,06% 1,4013 1,4047 +3,8% Bitcoin BTC/USD 11.021,25 +3,87% 10.803,02 10.074,54 -23,27

Der Dollar tendiert nach seiner Aufholjagd am Freitag seitwärts. Die von den USA erwogenen Einfuhrbeschränkungen für Stahl und Aluminium könnten den Dollar letztlich belasten, meint Marshall Gittler, Chefstratege bei ACLS Global. Zwar hätten einige Marktteilnehmer die Erholung des Dollar am Freitag auf den Vorstoß des US-Handelsministers Wilbur Ross zurückgeführt, die Importe von Stahl und Aluminium zu verringern, doch dürften andere Staaten im Gegenzug "Vergeltungsmaßnahmen" beschließen, die der US-Wirtschaft schaden würden, erwartet der Stratege und verweist auf Erfahrungen aus der Vergangenheit.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Marktteilnehmer sprachen von zurückgekehrter Zuversicht der Anleger und einer Art Erleichterungsrally, nachdem der Dow-Jones-Index in der Vorwoche sein stärkstes Wochenplus seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verzeichnete, der S&P-500-Index sogar das höchste Plus seit 2013. Der Nikkei-Index in Tokio erhielt zusätzlich Aufwind von der Währungsseite. Im Zuge der kräftigen Erholung des Dollar. Ein billigerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Nicht gehandelt wurde wegen der Feierlichkeiten um das chinesische Neujahrsfest an den Aktienmärkten in Schanghai, Hongkong und Taiwan. Zu den Tagesfavoriten in Tokio gehörten wegen der Entspannung auf der Währungsseite und guten Ausfuhrdaten Aktien aus dem Exportsektor. Sowohl institutionelle als auch Privatanleger nutzten angesichts der weiter robusten Konjunkturlage die zuletzt billiger gewordenen Kurse zu Schnäppchenkäufen, sagten Händler.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten starten kaum verändert in die Woche. Ein Novum bahnt sich am Freitag an, wenn die Bundesobligation der Serie 165 mit einem Volumen von 17 Milliarden Euro fällig wird. Die Anleihestrategen der Commerzbank verweisen darauf, dass es voraussichtlich die erste nennenswerte Rückzahlung in Höhe von rund 1,45 Milliarden Euro aus einer Anleihe aus dem Staatsanleihe-Kaufprogramm geben wird. Die entsprechenden Reinvestitionen dürften in der Folge Bundesanleihen am Primär- und Sekundärmarkt unterstützen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon baut Windpark bei Neapel

Der Stromkonzern Eon hat mit dem Bau eines neuen Windparks in Italien begonnen. Die 19 Turbinen werden eine Leistung von 57 Megawatt haben, wie das Unternehmen mitteilte. Die Essener setzen für die Windfarm im hügeligen Umland von Neapel auf Turbinen des dänischen Herstellers Vestas.

Siemens gibt Startschuss für Healthineers-Börsengang

Siemens gibt den offiziellen Startschuss zum größten deutschen Börsengang des Jahres. Mit der sogenannten Intention to Float für die Medizintechnik beginnt die Vermarktung der Aktien. Zum Zeitpunkt der Erstnotiz hielt sich Siemens nach wie vor bedeckt.

Befesa erzielt Rekordergebnis - Organisches Wachstum im Fokus

Der Metallrecycler Befesa hat im vergangenen Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Dank eines höheren Durchlaufs von Stahlstaub stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 725 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte auf 144 Millionen von 103 Millionen Euro.

Hypovereinsbank ernennt nach Weimer-Abgang zwei neue Vorstände

Die Hypovereinsbank stopft die Löcher, die der Abgang des Vorstandsvorsitzenden Theodor Weimer zum Jahreswechsel und ein weiterer Abschied hinterlassen. Wie die Unicredit-Tochter mitteilte, hat der Aufsichtsrat Jan Kupfer und Emanuele Butta zum 1. März in den Vorstand berufen.

Nordex erhält Auftrag für 16 Windräder in Griechenland

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag zur Errichtung von zwei benachbarten Windparks in Griechenland erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden dafür 16 Turbinen der Baureihen N117/2400 und N100/2500 geordert.

Patrizia erwartet nach starkem Ergebnis weiteres Gewinnwachstum

Patrizia hat seinen operativen Gewinn und das verwaltete Immobilienvermögen im abgelaufenen Gesamtjahr deutlich gesteigert. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wurde die hauseigene Prognose nach einem erfolgreichen vierten Quartal übertroffen. Für 2018 rechnet Patrizia mit einem weiteren Gewinnschub.

Pierer will Anteil an SHW auf 75 Prozent aufstocken

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer will die Beteiligung an dem Autozulieferer SHW weiter ausbauen, allerdings nicht mehr zahlen als bisher schon in Aussicht gestellt. Im Rahmen eines Teilangebots bietet er über seine SHW Beteiligungs GmbH 35 Euro je Aktie für bis zu 1,66 Millionen SHW-Aktien, was einer Beteiligung von rund 25,7 Prozent entsprechen würde. Aktuell hält Pierer bereits rund 49,4 Prozent an dem schwäbischen Zulieferer.

Washtec trennt sich von Finanzchef - Nachfolger wird Axel Jaeger

Washtec trennt sich kurzfristig von seinem Finanzvorstand Rainer Springs. Springs verlässt den Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen zum Ende des Monats "im gegenseitigen Einvernehmen". Nachfolger wird ab August Axel Jaeger. Der 51-Jährige ist derzeit Finanzchef der Carl Zeiss SMT GmbH.

ING-Diba will mit Lendico ins KMU-Kreditgeschäft einsteigen

Die Direktbank ING-Diba will den Online-Kreditvermittler Lendico übernehmen, um wie angekündigt ihr Kreditgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen auszuweiten. Lendico hat sich auf die Vermittlung von Firmenkrediten im Volumen von 10.000 bis 250.000 Euro spezialisiert.

Reckitt Benckiser enttäuscht mit bereinigtem Umsatz

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr dank des schwachen britischen Pfund und Übernahmen gesteigert. Das Nettoergebnis des Unternehmens, das für Marken wie Clearasil, Durex und Calgon bekannt ist, schoss aufgrund eines Gewinns im Zuge der US-Steuerreform in die Höhe. Die Dividende soll leicht steigen. Und 2018 soll der bereinigte Umsatz wieder steigen, stellte der CEO in Aussicht.

